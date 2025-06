Disparition inquiétante de Ghassen Tounsi : la famille lance un appel à témoins

Ghassen Tounsi est porté disparu depuis le 11 juin 2025 aux alentours de 13h30, selon les déclarations de son frère Ramzi Tounsi. Intervenant le 12 juin dans l’émission « Sbeh El Nes » animée par Jihen Miled sur Mosaïque FM, Ramzi a précisé que Ghassen, récemment recruté comme steward à l’étranger, ne souffrait d’aucun problème de santé.

Le jour de sa disparition, il est sorti de chez lui à 13h30. Une heure plus tard, il a eu un échange téléphonique avec un autre frère, lui indiquant son intention de se rendre à La Marsa et prévoyant de le retrouver plus tard dans la journée. Mais à partir de 16h30, Ghassen n’a plus répondu aux appels de sa mère, et son téléphone s’est retrouvé éteint aux environs de 19h.

Un ami affirme l’avoir aperçu vers 15h30 du côté d’Ennasser. Depuis, la famille a entrepris des recherches sans succès et reste sans nouvelles ni de Ghassen ni de son véhicule, une Seat Ibiza noire. Toute personne détenant des informations est priée de contacter la famille au numéro suivant : 24 190 606.