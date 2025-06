Crash d’avion en Inde : le seul survivant miraculé était assis au siège maudit 11A !

Le 12 juin, un vol d’Air India à destination de Londres s’est tragiquement écrasé à Ahmedabad, à l’ouest de l’Inde, peu après son décollage. À bord du Boeing 787, 242 personnes, dont 12 membres d’équipage, ont été piégées dans un drame fulgurant.

En seulement quelques secondes, ce qui devait être un vol ordinaire s’est transformé en cauchemar absolu. Pourtant, au milieu des décombres calcinés et des corps sans vie, un miracle inattendu a émergé : celui de Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, un passager de 38 ans assis à la fameuse place 11A. Ironie du sort, ce siège fait l’objet de rumeurs de malédiction dans le milieu aéronautique. Mais cette fois-ci, sa proximité avec une issue de secours aurait été déterminante. Ramesh, blessé aux pieds, aux yeux et au thorax, a repris connaissance entouré de débris et de cadavres, avant de trouver la force de se lever et de chercher de l’aide, hagard et en état de choc.

Dans son témoignage au Hindustan Times, il décrit les terrifiantes secondes précédant le crash : un bruit sourd suivi d’une violente chute. Des témoins l’ont ensuite vu tituber vers une ambulance, murmurant d’une voix brisée : « L’avion a explosé. » Le destin a transformé la « malédiction » du siège 11A en symbole de survie extraordinaire.