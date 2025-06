Aïd al-Adha 2025 en Tunisie : températures jusqu’à 41°C et vent de chergui localisé

En ce vendredi 6 juin 2025, coïncidant avec le premier jour de l’Aïd al-Adha, une légère hausse des températures est attendue en Tunisie.

Les maximales varieront entre 29 et 35°C sur les régions côtières de l’Est et les zones montagneuses, tandis qu’elles atteindront entre 36 et 41°C dans le reste du pays, avec l’apparition locale du vent chaud connu sous le nom de chergui. Le ciel sera globalement dégagé, devenant partiellement nuageux dans le sud au fil de la journée.

Les vents souffleront du secteur sud sur le nord, et de l’est sur le centre et le sud, restant modérés sur la plupart des régions mais relativement forts dans le sud. La mer sera peu agitée au nord et passera de houleuse à peu agitée sur les côtes orientales.