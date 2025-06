L’Espérance de Tunis a remporté la Coupe de Tunisie de football (2024-2025), en battant le Stade Tunisien, tenant du titre, par 1 but à 0, en finale disputée dimanche au stade Hammadi Agrebi de Radès.

L’unique but de la victoire a été inscrit par le Nigérian Eunuche Ogbelu à la 67e.

Grâce à cette victoire, le club sang et or, déjà sacré champion de Tunisie, remporte son 16e sacre, un record, et s’adjuge son 6e doublé après 1989, 1991, 1999, 2006 et 2011.