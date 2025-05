Selon l’Institut national de la météorologie, le temps sera globalement peu nuageux sur l’ensemble du pays.

Les températures connaîtront une légère hausse, avec des maximales oscillant entre 26 et 30°C sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 31 et 35°C dans les autres régions.

Le vent soufflera faiblement à modérément, de secteur nord sur le nord et le centre du pays, et de secteur est sur le sud.

La mer sera peu agitée le long de toutes les côtes.