Tunisie : lancement de la vente de viande de mouton roumain à prix réduit à partir de cette date

À partir du mardi 3 juin 2025, la vente de viande d’agneau provenant de moutons importés de Roumanie débutera dans plusieurs régions de Tunisie à un prix réduit, grâce à une initiative lancée par la Chambre nationale des bouchers en collaboration avec certains professionnels du secteur.

Le kilogramme sera proposé entre 37,500 et 38,000 dinars, contre 38,900 dinars auparavant, selon les précisions du président de la chambre, Ahmed El Amiri. Les points de vente seront répartis notamment au marché central, à Sidi El Bahri, ainsi que dans les quartiers de Kabaria, Cité Ettahrir et Bab Jebli à Sfax, mais aussi à Bizerte, El Omrane, Hay Ezzaytine et Djebel Lahmar, avec la possibilité d’en ouvrir d’autres à Hay Ez-Zouhour, Ez-Zahrouni et Ettadhamen selon la demande.

Environ 5 200 moutons en provenance de Roumanie ont été importés pour garantir une offre suffisante dans le cadre de cette opération, menée en coordination avec les députés régionaux et la direction régionale du commerce de Tunis.