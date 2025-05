Incendie d’un bus à Tunis : le ministère du Transport prend des mesures fermes

À la suite de l’incendie d’un bus appartenant à la Transtu survenu le lundi 26 mai 2025, le ministère du Transport a annoncé une série de décisions importantes, fondées sur les conclusions du rapport de la commission d’inspection et d’enquête ordonnée par le ministre, M. Rached Amari.

Parmi ces mesures figurent la révocation de M. Laroussi Ben Faraj de ses fonctions de chef du dépôt de la Charguia, ainsi que la poursuite des investigations par l’inspection générale et le bureau des enquêtes et des accidents du ministère afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les éventuels responsables. Par ailleurs, le rapport final sera transmis à la justice. Ces décisions s’inscrivent dans une volonté ferme de lutter contre le gaspillage des deniers publics, de préserver le service public et de garantir la sécurité des citoyens.