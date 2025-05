La cinquième chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis a reporté mardi au 24 juin prochain, l’examen de l’affaire de “Complot contre la sûreté de l’Etat”, dite aussi “Complot II” et rejeté toutes les demandes de libération, indique une source judiciaire à l’agence TAP.

Il s’agit de l’ex-président du Parlement et dirigeant du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi (actuellement en détention dans plusieurs affaires) et l’ex-chef du gouvernement Youssef Chahed (en fuite) ainsi que des figures politiques et sécuritaires telles que Kamel Bedoui, Mohamed Rayan Hamzaoui, Abdel Karim Abidi, Habib Ellouz, Fethi Beldi, Mehrez Zouari, Mouadh Kheriji, Nadia Akacha, Kamel Guizani, Lotfi Zitoun, Maher Zid, Mustafa Khedher, Adel Daâdaâ et Rafik Bouchlaka (ancien ministre des Affaires étrangères).

En septembre 2023, un juge d’instruction du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme avait émis des mandats de recherche internationaux contre 12 personnes, dont Youssef Chahed, Nadia Akacha, Mouadh Kheriji (fils de Rached Ghannouchi), Kamel Guizani, Mustapha Kheder, Maher Zid et Lotfi Zitoun.

Le 19 avril dernier, la même chambre a prononcé des peines de prison qui varient entre 4 et 66 ans de réclusion à l’encontre des accusés dans une première affaire de “complot contre la sûreté de l’État”, parmi hommes politiques, hommes d’affaires et avocats.