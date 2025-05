Selon le bulletin de l’Institut national de la météorologie, le temps sera marqué, durant la nuit de dimanche, par des passages nuageux sur la plupart des régions.

Les vents souffleront du secteur nord, relativement forts à localement forts près des côtes, mais faibles à modérés à l’intérieur du pays. La mer sera très agitée à agitée. Les températures varieront entre 11 et 16 degrés dans les régions ouest du nord et du centre, et entre 17 et 22 degrés dans le reste du pays.