Football – Angleterre : Manchester City, Chelsea et Newcastle qualifiés pour la Ligue des champions

À l’issue de la 38e et ultime journée de Premier League disputée ce dimanche, Manchester City, Chelsea et Newcastle ont validé leur qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Ils rejoignent ainsi Liverpool, sacré champion, et son dauphin Arsenal.

Aston Villa, battu 2-0 par Manchester United à Old Trafford, termine à la sixième place et devra se contenter d’une qualification pour la Ligue Europa. Le club de Birmingham peut nourrir des regrets après avoir évolué à dix contre onze dès la première période et encaissé deux buts en seconde mi-temps.

Nottingham Forest, quant à lui, s’est incliné à domicile face à Chelsea (0-1), sur un but du jeune défenseur Levi Colwill à la 50e minute. Avec cette défaite, Forest est relégué en Ligue Conférence.

Malgré une courte défaite à domicile face à Everton (0-1), Newcastle a conservé la cinquième place du classement, à égalité de points avec Aston Villa mais avec une meilleure différence de buts.

Manchester City, longtemps en difficulté (7e fin décembre), a terminé sa saison en beauté avec une victoire 2-0 sur la pelouse de Fulham. Le capitaine Ilkay Gündogan a ouvert le score d’un geste acrobatique avant d’obtenir un penalty transformé par Erling Haaland, assurant ainsi la place sur le podium aux Citizens.