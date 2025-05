Soirée nuageuse et venteuse sur les côtes tunisiennes

Ce samedi soir, le temps restera souvent très nuageux sur les régions côtières du nord et du centre, avec des pluies éparses attendues.

Ailleurs dans le pays, quelques passages nuageux sont prévus. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie, les températures nocturnes varieront entre 12 et 16°C dans les zones intérieures du nord et du centre-ouest, et entre 17 et 21°C dans le reste du territoire.

Les vents, de secteur nord, seront forts près des côtes, tandis qu’ils souffleront de manière faible à modérée à l’intérieur des terres. La mer sera agitée à très agitée.