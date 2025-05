La nouvelle loi sur les chèques : paralysie économique et aggravation de la crise selon une experte

L’experte économique Khouloud Toumi a affirmé que la nouvelle loi sur les chèques a provoqué un véritable blocage des moteurs économiques, paralysant le secteur bancaire et élargissant le champ de l’économie informelle.

Elle a expliqué à « La Porte de Tunisie » qu’elle avait déjà prévenu que les répercussions de cette loi se manifesteraient dans les indicateurs économiques dès le mois d’avril. Selon elle, les lois adoptées récemment ne tiennent pas compte de la grave crise économique que traverse le pays et reflètent davantage des mesures populistes, incompatibles avec le modèle économique et de développement. Khouloud Toumi anticipe que les conséquences de cette législation pourraient s’aggraver dans les mois à venir. Entrée en vigueur début février, cette loi, publiée en août dernier au Journal officiel, vise à moderniser la gestion des chèques en introduisant notamment un code QR et une durée de validité limitée à six mois.

Toutefois, depuis son adoption, les réactions sont divisées entre partisans qui saluent cette réforme et détracteurs qui craignent une perturbation des transactions commerciales et des difficultés économiques accrues.