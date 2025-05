La canicule de mai touche à sa fin avec l’arrivée de l’air frais du nord

La Tunisie connaît depuis plusieurs jours une vague de chaleur inhabituelle pour le mois de mai, avec des températures dépassant les normales saisonnières de 4 à 5 degrés. Des pics de 39°C ont été enregistrés à Kébili et Kairouan, tandis que les températures ont atteint 38°C à Tataouine, Gabès, Tozeur et Zaghouan, et 37°C à Remada, Béja, Gafsa et Jendouba.

Djerba et Sidi Bouzid ont, quant à elles, enregistré 36°C. Selon Anis Satouri, ingénieur à l’Institut national de la météorologie, cette chaleur est due à un anticyclone qui domine actuellement la région, maintenant des conditions estivales sur l’ensemble du pays. Toutefois, un changement est attendu dès demain avec l’arrivée de courants d’air nord à nord-est, entraînant une baisse relative des températures qui reviendront à des niveaux proches des moyennes saisonnières.

Une perturbation accompagnée d’une masse d’air plus frais devrait traverser l’ouest et le centre du pays vendredi, apportant des pluies modérées dans les régions nord-ouest et centre-ouest, avant de s’étendre progressivement vers l’est.