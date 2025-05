Sfax : inauguration d’une unité de dialyse pédiatrique à l’hôpital Hédi Chaker

Le lundi 19 mai 2025, une nouvelle unité de dialyse pédiatrique a été inaugurée au service de pédiatrie “B” de l’hôpital universitaire Hédi Chaker à Sfax, après avoir été entièrement réaménagée et équipée de matériel médical de pointe.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, cette unité comprend une salle de dialyse dotée de six lits et de cinq machines de dialyse, une salle dédiée à la dialyse péritonéale équipée de deux lits et de cyclers modernes, ainsi que divers équipements de soutien tels que des pompes à perfusion, un électrocardiographe, des chariots de soins, une armoire d’urgence et des fauteuils médicaux.

Cette nouvelle infrastructure vise à améliorer la prise en charge des enfants atteints d’insuffisance rénale et à rapprocher les soins spécialisés des habitants de la région.