Troisième audition de Mourad Zeghidi : levée de séance sans décision sur sa libération

Le journaliste Mourad Zeghidi a comparu ce jeudi, pour la troisième fois, devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis dans le cadre d’une affaire de présumé blanchiment d’argent.

La séance d’audition, levée vers 13h, a été marquée par les plaidoiries de ses avocats qui ont réitéré leur demande de libération provisoire, soulignant que leur client est détenu depuis près d’un an sans décision définitive à ce sujet. En parallèle, un rassemblement de soutien a eu lieu devant le tribunal, à l’initiative du Syndicat national des journalistes tunisiens et de la famille du journaliste. Plusieurs confrères, militants des droits humains et figures politiques y ont pris part, dénonçant une détention qu’ils estiment injustifiée et appelant à respecter la liberté d’expression et l’indépendance de la justice. Le président du syndicat, Zied Dabbar, a qualifié les accusations de “politiques et infondées”.

Il convient de rappeler que Zeghidi avait été condamné en juillet 2024 à un an de prison pour une autre affaire liée à la diffusion d’informations jugées fausses sur les réseaux, peine réduite à huit mois qu’il a déjà purgée.