Lancement de la campagne nationale de nettoyage des plages en Tunisie

Le ministre de l’Environnement, Habib Obaid, a donné ce mercredi le coup d’envoi officiel de la campagne nationale de nettoyage des plages en prévision de la saison estivale, depuis la plage de Raoued, dans le gouvernorat de l’Ariana.

Cette opération, qui couvrira environ 200 km de côtes réparties sur 13 gouvernorats littoraux, prévoit entre deux et quatre interventions par semaine, et jusqu’à quatre interventions quotidiennes sur plus de 200 plages totalisant plus de 5 000 hectares. La campagne se poursuivra jusqu’en septembre 2025, date de la fin de la saison touristique. Le ministre a également évoqué l’organisation de l’occupation temporaire des plages par les cafés, restaurants et autres activités commerciales, précisant que ces aménagements ne doivent pas dépasser 50 % de la surface des plages. Par ailleurs, des mesures de protection contre l’érosion côtière sont en préparation, notamment à Bizerte, Gammarth, Sousse, Mahdia, Monastir et Djerba, avec des travaux prévus pour septembre et octobre 2025.

Concernant l’incident de pollution survenu récemment à la plage de Raoued, le ministre a rassuré qu’il s’agissait d’un problème ponctuel causé par des dégâts lors de travaux et aggravé par les fortes pluies, et que des mesures ont été prises pour éviter sa récurrence.