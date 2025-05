Football – Ligue 1 (29e j) : L’Espérance de Tunis sacrée championne de Tunisie pour la 34e fois

L’Espérance de Tunis a officiellement été couronnée championne de Tunisie pour la saison 2024-2025 à l’issue de l’avant-dernière journée de Ligue 1, disputée ce dimanche. Un large succès contre l’Olympique de Béja (5-0), combiné au nul de l’US Monastir face à l’ES Métlaoui (1-1), a permis aux Sang et Or d’assurer un nouveau sacre, le 34e de leur histoire, et le deuxième consécutif.

Au stade du Kef, les hommes de Maher Kanzari n’ont laissé aucune chance à l’O Béja, s’imposant avec autorité grâce à un doublé de Yan Sasse (7e, 43e), un but de Youcef Belaïli (57e), un but contre son camp d’Islem Chalghoumi (67e) et une réalisation d’Elias Mokwana (78e). Avec ce succès, le club de Bab Souika porte son total à 65 points, quatre de plus que ses poursuivants directs, s’assurant ainsi la première place avant même la dernière journée.

Dans le même temps, l’Etoile Sportive du Sahel s’est emparée de la deuxième place après sa victoire dans le clasico contre un Club Africain méconnaissable (0-2) à Radès. Les buts de Cherif Camara (47e) et Firas Chawat (58e) ont permis aux protégés de Mohamed Mekacher de fêter avec brio le début des célébrations du centenaire du club.

L’Etoile du Sahel et l’US Monastir se retrouvent désormais à égalité (61 points chacune) et se disputeront la deuxième place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions africaine, lors de la 30e et dernière journée.

Les protégés de Faouzi Benzarti ont été freinés à domicile par l’ES Métlaoui (1-1), malgré l’ouverture du score par Hazem Mastouri sur penalty (21e). Les visiteurs ont égalisé par Ahmed Bouassida (64e), repoussant le verdict final à la dernière ligne droite, où les ussémistes devront affronter l’Espérance de Tunis, à Radès.

De son côté, le CS Sfaxien s’est imposé sur la plus petite des marges contre le CA Bizertin (1-0) grâce à un but de Hazem Haj Hassan (24e), dans une rencontre sans enjeu disputée au stade Taïeb Mhiri. Le CSS reste 7e avec 41 points, tandis que le CAB est 9e avec 32 unités.