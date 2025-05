Augmentation des victimes de la route : 388 Tunisiens tués depuis janvier 2025

Du 1er janvier au 8 mai 2025, les accidents de la route ont causé la mort de 388 Tunisiens, enregistrant une augmentation de 1,84 % par rapport à la même période en 2024.

Selon les données fournies par l’Observatoire national de la sécurité routière, le principal facteur de ces accidents est l’inattention, responsable de 40,48 % des accidents et de 31,44 % des décès. La vitesse figure en deuxième position, contribuant à plus de 15 % des accidents et à 22 % des décès. La non-observance des priorités de passage arrive en troisième position. La région de Tunis enregistre le plus grand nombre de victimes avec 164 morts, suivie de Sfax et de Mahdia. Le mois d’avril a été particulièrement meurtrier, avec 104 décès et 543 blessés.

Toutefois, le nombre total d’accidents a diminué de 475 incidents par rapport à l’année précédente, passant de 2103 à 1628, tandis que le nombre de blessés a également baissé de 24,89 %. L’Observatoire a renouvelé ses appels à la vigilance et au respect des règles de circulation pour réduire ces bilans dramatiques.