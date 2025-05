Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Des nuages seront parfois denses avec des cellules locales accompagnées de chutes de pluies éparses sur le Nord et des nuages passagers sur le reste des régions, selon le bulletin de suivi publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Sud au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud, relativement fort à fort près des côtes et dans le Sud avec des tourbillons de sables locaux et faible à modéré dans le reste des régions.

La mer sera agitée à très agitée au Cap Sarrat et au Golfe de Gabès et houleuse à agitée dans le reste des côtes. Les températures seront comprises cette nuit entre 16 et 21 degrés sur le Nord, le Centre et le Sud-Est et entre 22 et 25 degrés sur le reste des régions, atteignant 29 degrés sur l’extrême Sud, selon la même source.