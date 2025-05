Trois civils Palestiniens sont tombés en martyr et d’autres blessés mercredi soir, dans une frappe aérienne sioniste sur une maison de la ville de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. Selon des sources médicales, le nombre des martyrs dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures s’élève à 100 rapporte l’agence de presse palestinienne Wafa.

Les forces d’occupation ont commis un massacre en bombardant un restaurant et un marché populaire dans le quartier d’Al-Rimal, à l’ouest de la ville de Gaza, où sont tombés en martyrs au moins 32 civils et en blessant 86 autres.

Les correspondants de WAFA ont déclaré que des avions de guerre sionistes ont mené une frappe aérienne ciblant un restaurant et un marché populaire dans la ville de Gaza, où sont tombés en martyrs 32 civils, dont le journaliste Yahya Subaih, et en blessant 86 autres.

Depuis le 7 octobre 2023, l’occupation commet des crimes du génocide à Gaza, faisant plus de 171 000 martyrs et blessés, en majorité des enfants et des femmes, et plus de 11 000 disparus.