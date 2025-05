Nouveau massacre à Gaza : 18 martyrs dans un bombardement israélien sur une école à Al-Bureij

Les forces d’occupation sionistes ont commis un nouveau massacre mardi soir, en bombardant une école abritant des personnes déplacées à l’est du camp de réfugiés d’Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, où sont tombés en martyrs et ayant été blessées des dizaines de personnes.

Le correspondant de l’agence de presse palestinienne WAFA a rapporté qu’au moins 18 civils sont tombés en martyr et des dizaines d’autres blessés, dont des femmes et des enfants, lors d’une frappe aérienne sioniste sur la cour de l’école Abu Hamisa, à l’est du camp de réfugiés de Bureij. Le correspondant a noté que les martyrs et les blessés ont été transférés à l’hôpital de Shuhadaa Al-Aqsa à Deir al-Balah et à l’hôpital d’Al-Awda à Nuseirat.

Il a souligné qu’au moins sept enfants figuraient parmi les martyrs, qui ont été transférés à l’hôpital Al-Awda. Il a souligné que les corps des martyrs ont été jetés sur les bâtiments scolaires en raison de l’intensité des bombardements.

Des sources médicales ont rapporté qu’un certain nombre de martyrs et de blessés se trouvent toujours sous les décombres, tandis que des équipes d’ambulance et de secours, ainsi que des citoyens, tentent de les extraire.

Les sources ont expliqué que le nombre de martyrs dans la bande de Gaza s’est élevé à 37, en raison des raids continus de l’occupation depuis l’aube d’aujourd’hui.