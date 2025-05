Lutte-Championnats d’Afrique : La Tunisie clôture avec 30 médailles dont 6 or

La Tunisie a terminé sa participation aux Championnats d’Afrique de lutte, organisé à Casablanca, au Maroc, du 29 avril au 4 mai, avec 30 médailles (6 or, 8 argent et 16 bronze) dans toutes les catégories (lutte libre, lutte gréco-romaine et lutte féminine).

La sélection nationale seniors (hommes et femmes) a remporté cinq nouvelles médailles dimanche lors des épreuves de lutte libre et de lutte féminine (1 or, 1 argent et 3 bronze).

Le précieux métal or a été décroché par le lutteur Khaireddine Ben Tlili (70 kg), tandis que Farouk Jelassi a obtenu l’argent dans la catégorie des 65 kg. Les trois médailles de bronze ont été remportées par Khalil Barkouti (61 kg), Chahd Jeljeli (59 kg) et Lobna Aouichaoui (55 kg).

Ainsi, les tunisiens ont conclu leur participation avec un total de 10 médailles (1 or, 4 argent et 5 bronze). Les juniors (U23) ont, eux, remporté 5 médailles (2 or, 1 argent et 2 bronze), tandis que les juniors (U20) ont raflé 15 médailles (3 or, 3 argent et 9 bronze).