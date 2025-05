Gaza : 57 enfants décèdent à cause de la malnutrition

La situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer dramatiquement, avec la mort de 57 enfants signalée à ce jour en raison de la malnutrition, selon des sources médicales locales.

Ces dernières alertent sur les conditions catastrophiques dans lesquelles vivent les enfants déplacés, privés de refuge et de nourriture, et lancent un appel urgent à la communauté internationale pour une intervention immédiate. Depuis le blocage total de l’entrée des aides par l’occupant en mars dernier, juste avant la reprise des hostilités, la bande de Gaza, peuplée de plus de deux millions de personnes, fait face à une crise humanitaire sans précédent. L’UNICEF a récemment tiré la sonnette d’alarme, indiquant que plus de 96 % des femmes et enfants ne peuvent plus satisfaire leurs besoins alimentaires de base.

Un rapport des Nations Unies révèle que près de 1,95 million de Palestiniens souffrent désormais d’insécurité alimentaire aiguë, soit l’écrasante majorité de la population du territoire.