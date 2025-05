Alerte météo : grêle et orages localisés sur le nord et le centre

La Tunisie connaîtra ce soir des conditions météorologiques instables. Des nuages denses couvriront le nord et le centre du pays, accompagnés de pluies temporairement orageuses.

Ces précipitations seront localement intenses et pourraient s’accompagner de chutes de grêle dans certaines régions limitées. Les températures enregistreront une légère baisse, variant entre 14 et 19 degrés dans le nord et le centre, et entre 18 et 23 degrés dans le sud. Dans le sud-est, elles pourraient atteindre localement les 28 degrés.