Attaque israélienne contre le navire humanitaire Al-Dhamir, parti de Tunisie !

Un drone israélien a attaqué l’un des navires de la Freedom Flotilla, la nuit dernière, au large de Malte, provoquant un incendie à bord. Selon Al Jazeera, le navire Al-Dhamir, parti de Tunisie avec 30 militants internationaux pour les droits humains à son bord, a été pris pour cible par des drones israéliens en eaux internationales au large de Malte.

Un porte-parole de la Freedom Flotilla a expliqué qu’alors que le navire était ancré en eaux internationales, à quelques milles de la côte maltaise, il a été attaqué par des drones, l’un desquels a touché le générateur du navire, déclenchant un incendie à l’avant du bateau et causant des dégâts structurels. Heureusement, aucun militant n’a été blessé.

Les organisateurs de la Freedom Flotilla ont partagé une vidéo sur les réseaux sociaux montrant l’incendie qui faisait rage à bord. Un des militants a également publié un film confirmant que le navire avait été pris pour cible par deux drones et a lancé une demande de secours urgente. Selon la CNN, le porte-parole de la Freedom Flotilla a déclaré que l’attaque israélienne avait perforé la coque du navire, provoquant son naufrage. Des demandes de secours ont été faites, mais seules les autorités de Chypre du Sud ont répondu en envoyant un navire pour porter assistance.

Des militants venus de Malte devaient se joindre à ceux déjà à bord du navire, destiné à transporter des tonnes d’aide humanitaire vers la bande de Gaza assiégée. L’année dernière, la Freedom Flotilla Coalition avait prévu d’envoyer des navires d’aide à Gaza depuis des pays comme la Turquie et la Libye. Il est important de noter qu’Israël a menacé à plusieurs reprises d’utiliser la force pour intercepter toute navire tentant d’atteindre Gaza et qu’il avait déjà attaqué la Mavi Marmara et les autres six navires de la première Freedom Flotilla, au large des côtes palestiniennes en 2010, tuant 11 citoyens turcs, en blessant 50 autres et arrêtant les 600 autres passagers.