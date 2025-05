Fête du Travail : L’UGTT appelle à des négociations sociales urgentes et inclusives

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a souligné jeudi la nécessité de relancer des négociations sociales justes équitables et constructives dans les plus brefs délais, pour préserver la stabilité sociale et défendre les droits des travailleurs.

Il a précisé dans une allocution prononcée au siège de l’UGTT à l’occasion de la célébration de la Fête du travail que les négociations sociales doivent s’ouvrir dans les trois secteurs en vue de réviser les législations sur le travail de manière concertée et de respecter le droit syndical et le droit aux négociations inclusives, outre la libération des détenus, la réintégration des personnes licenciées et la suppression des peines “abusives”.

Taboubi a affirmé que la décision de lancer les négociations sociales à partir du 7 mai prochain dans le secteur privé et le 30 mai dans le secteur des assurances et un pas positif vers l’amélioration des conditions sociales des travailleurs, signalant l’importance de parvenir à un accord pour l’augmentation des salaires et la révision de l’impôt sur le revenu, outre la mise en oeuvre des accords conclus auparavant, dont celle du 6 février 2021.

Taboubi a relevé que les politiques publiques n’ont pas réussi à améliorer les conditions de vie des tunisiens notant que le pouvoir d’achat des salariés et du peuple s’est détérioré en raison de la flambée des prix, de l’absence des produits de base et de la spéculation.

Il a précisé que selon les indicateurs et les chiffres officiels, le taux d’inflation a dépassé les 8 pc au cours de la période 2022-2024, le taux de chômage a stagné a environ 16 pc soit une moyenne de 700 000 personnes sans emploi, alors que le taux de croissance économique a atteint 1,4 pc par an au cours de la même période.

“L’UGTT qui s’est engagée auparavant dans le mouvement d’indépendance, reste attaché à son rôle social en matière de défense des droits socio-économiques des travailleurs “a-t-il ajouté.

Il a affirmé que la centrale syndicale a appris durant son long parcours à surmonter les difficultés internes ou externes, grâce à sa manière de gérer les conflits et à la volonté des syndicalistes de protéger leur organisation.

Evoquant les souffrances du peuple palestinien contre les agressions sionistes avec la participation des états unis d’Amérique, de l’Europe et de quelques pays arabes, le secrétaire général de l’UGTT a réitéré son appel en faveur de la promulgation d’une loi incriminant la normalisation avec l’entité sioniste, appelant les forces progressistes dans le monde arabe et les organisations syndicales à soutenir les militants palestiniens et à faire pression sur leurs pays en vue de mettre fin aux agressions sionistes et de libérer les milliers de prisonniers palestiniens.