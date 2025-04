Affaire Wissem Ben Abdellatif : le ministère tunisien clarifie les circonstances du décès en Italie

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a apporté, vendredi, à l’Agence Tunis-Afrique-Presse, des précisions au sujet des circonstances ayant entouré le décès du Tunisien Wissem Ben Abdellatif à l’hôpital San Camillo à Rome en 2021, une affaire actuellement devant la justice italienne.

Le ministère précise qu’à son arrivée, en Italie, en octobre 2021, le défunt avait d’abord été placé dans un centre de rétention à Palerme, avant d’être transféré à l’hôpital San Camillo à Rome le 13 octobre 2021.

Dès que le Consulat de Tunisie à Rome a appris la mort de Wissem Ben Abdellatif, ajoute le ministère, il s’est de tout de suite mobilisé et est intervenu, et ce, en coordination avec les autorités locales. Le ministre précise, en outre, que le substitut du procureur de la République de Rome a informé le Consulat que l’enquête avait conclu au classement sans suite des accusations d’homicide involontaire et d’enlèvement contre le personnel médical et paramédical. Une aide-soignante est, par contre, poursuivie, dans le cadre de cette enquête, pour homicide involontaire dans l’exercice de ses fonctions, après avoir administré une dose supplémentaire de sédatif au défunt et falsifié des documents officiels.

Le Tribunal de Rome avait décidé, le 9 avril 2025, de reporter le verdict au 10 septembre 2025.

Le ministère des Affaires étrangères a, également, indiqué que le Consulat de Tunisie à Rome avait apporté le soutien nécessaire à la famille du défunt, notamment en assurant le suivi des démarches pour le rapatriement du corps et en fournissant un soutien psychologique et une aide administrative.

Le ministère a, dans ce contexte, affirmé œuvrer, en coordination avec les missions diplomatiques et consulaires, à accompagner les Tunisiens à l’étranger dans toutes leurs démarches, à défendre leurs intérêts et à veiller au respect des droits des Tunisiens, en multipliant les visites dans les centres d’accueil et de rétention.

Les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes multiplient les visites dans ces centres et tiennent régulièrement des réunions avec les responsables de ces établissements afin de suivre de près la situation des citoyens tunisiens, d’écouter leurs préoccupations, de leur permettre de contacter leurs proches, et de vérifier que leurs droits et leur dignité sont respectés conformément aux traités et normes internationales, selon la même source.

Le ministère a démenti, à cette occasion, les informations relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles un Tunisien, hébergé dans un centre de rétention italien, aurait tenté de porté atteinte à sa vie, le 3 avril courant.

Il a, aussi, démenti les rumeurs qui circulent sur certains réseaux sociaux selon lesquelles les autorités italiennes auraient transféré un certain nombre de Tunisiens en situation irrégulière vers des centres d’hébergement et de rétention en Albanie, en application d’un accord entre les deux pays.

Il a précisé que cet accord a été suspendu par la justice italienne et que le dossier a été transmis à la Cour de justice de l’Union européenne.