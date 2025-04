Tunisie : La société civile appelle à la libération de l’avocat d’Ahmed Souab

Plus de 40 organisations et associations ont appelé à la « libération immédiate » de l’avocat et ancien juge Ahmed Souab, qui a été conduit lundi dernier au Pôle judiciaire antiterroriste et détenu pour « des accusations à caractère terroriste».

Dans une déclaration commune publiée, mardi soir, les organisations et associations ont condamné l’arrestation de Souab appelant à ” garantir le droit des avocats à exercer leur profession sans harcèlement sécuritaire et judiciaire” ainsi qu’ “respect des garanties du procès équitable et de l’indépendance de la justice.”

Les signataires ont qualifié les pratiques menées contre Souab et les membres du comité de défense dans l’affaire du complot comme “une tentative systématique d’intimidation des avocats, en violation flagrante de toutes les garanties nationales et internationales du droit à la défense”.

Parmi les signataires, la Ligue des droits de l’homme, le Forum des droits économiques et sociaux, Association Tunisienne des Femmes Démocrates, le Syndicat des journalistes, Avocats sans frontières, Amnesty International Tunisie et l’Organisation contre la torture.

Elles ont appelé à la “libération immédiate et inconditionnelle” du professeur Ahmed Souab et de toutes les personnes détenues “en raison de leurs positions politiques ou de leurs opinions libres”.

Le procureur de la République près la Cour d’appel de Tunis a autorisé l’ouverture d’une enquête contre l’avocat Ahmed Souab pour « une série d’accusations terroristes et de crimes de droit.