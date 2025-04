Tunisie : Prévisions météo pour le dimanche 20 avril 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), un temps partiellement nuageux marquera la journée du dimanche 20 avril 2025, avec des pluies éparses attendues.

L’après-midi, les nuages deviendront plus denses sur le nord-ouest et le centre, accompagnés de pluies sur le nord-est et le centre du pays. Des chutes de grêle pourraient également se produire par endroits.

Le vent soufflera de secteur est, tournant ensuite au secteur nord, relativement fort sur les côtes Est et le Sud, avec des phénomènes de sable attendus dans certaines zones, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée à très agitée sur les Golfes de Serrat et de Gabès, et peu agitée sur les autres côtes.

Les températures seront en légère baisse, variant entre 20 et 25°C sur le nord, le centre-ouest et les régions côtières, et entre 26 et 31°C ailleurs dans le pays.