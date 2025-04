Neda Abdelkader : première Tunisienne à explorer les fonds marins à bord de l’OceanXplorer

Née à Kebili, Neda Abdelkader vient d’accomplir un exploit scientifique remarquable en devenant la première Tunisienne à embarquer à bord de l’OceanXplorer, le plus grand et le plus avancé navire d’exploration scientifique au monde.

Doctorante en biologie, spécialisée en écologie marine à la Faculté des sciences de Tunis et plongeuse professionnelle, elle a été sélectionnée pour participer à une expédition d’envergure qui sillonne l’océan Atlantique, des côtes de la Namibie jusqu’aux îles du Cap-Vert. Cette mission, menée par les fondations OceanX et Ocean Quest, vise à étudier les écosystèmes marins autour du continent africain, tout en contribuant à l’enrichissement des connaissances sur la biodiversité marine et à la lutte contre les défis environnementaux majeurs. La participation de Neda représente une immense fierté pour la Tunisie et un symbole d’inspiration pour la jeunesse, notamment les femmes engagées dans les sciences.