Tarek Ben Chaâbane nommé directeur des Journées Cinématographiques de Carthage

La direction des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) vient d’être confiée à Tarek Ben Chaâbane, une figure emblématique du paysage culturel tunisien. Enseignant-chercheur à l’École supérieure de l’audiovisuel et du cinéma (Université de Carthage), il est également connu pour ses contributions en tant que critique, scénariste et programmateur.

Son parcours riche inclut une expérience dans le journalisme culturel, ainsi qu’une collaboration avec des cinéastes tunisiens de renom tels que Moufida Tlatli, Reda El Behi, ou encore Nofal Saheb Ettabaa. Déjà impliqué dans les JCC en tant que délégué général en 2010 et programmateur, Tarek Ben Chaâbane est reconnu pour sa vision engagée et sa profonde connaissance du cinéma maghrébin et africain. Sa nomination à la tête de ce festival prestigieux augure d’une édition ambitieuse et exigeante, fidèle à l’esprit originel des JCC.