La météo de ce soir : nuages, douceur et vents côtiers soutenus

Le temps sera partiellement nuageux cette nuit sur la plupart des régions du pays. Les températures nocturnes varieront entre 10 et 15 degrés dans le nord et sur les hauteurs de l’ouest, tandis qu’elles oscilleront entre 16 et 21 degrés ailleurs.

Les vents souffleront du secteur sud sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Ils seront relativement forts près des côtes et faibles à modérés à l’intérieur du pays, selon la dernière mise à jour de l’Institut National de la Météorologie.