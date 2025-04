Health Tourism Industry : le Centre tunisien de l’obésité élu meilleur établissement de l’année 2024

Le Centre tunisien de chirurgie de l’obésité et du diabète a été sacré meilleur hôpital spécialisé en chirurgie de l’obésité pour l’année 2024 par l’Organisation européenne de l’industrie du tourisme médical (Health Tourism Industry).

Cette distinction internationale, remise en novembre dernier à Dubaï, sera célébrée ce samedi lors d’une cérémonie officielle au siège du centre, situé à El Menzah 1. Le Dr Mourad Adala, spécialiste en chirurgie de l’obésité et directeur médical du centre, a souligné que ce prix vient récompenser l’excellence des compétences médicales tunisiennes et conforte la place de la Tunisie comme référence en matière de traitement de l’obésité et du diabète à l’échelle internationale.

Grâce à des approches innovantes et une qualité de soins reconnue, le centre ambitionne de devenir une plateforme médicale de premier plan rayonnant sur tout le continent africain. Ce couronnement illustre également l’essor de la Tunisie dans le domaine de la santé et du tourisme médical, mettant en valeur le savoir-faire national et la capacité du pays à s’imposer comme un acteur majeur dans les soins de santé spécialisés.