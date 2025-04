Deux patrouilleurs américains renforcent la flotte tunisienne de la Marine nationale

Deux nouvelles patrouilleurs maritimes, baptisés “Tazarka” et “Menzel Bourguiba”, ont officiellement intégré la flotte de la Marine nationale tunisienne, lors d’une cérémonie présidée ce jeudi par le ministre de la Défense nationale, Khaled Snoussi, à la base navale principale de La Goulette.

Cet événement marque une étape importante dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et les États-Unis. Étaient présents à cette occasion l’ambassadeur américain Joey Hood, le commandant de la Sixième flotte américaine ainsi que de hauts responsables militaires et civils des deux pays. Le ministre a salué la solidité des relations tuniso-américaines et a souligné l’importance de cette collaboration stratégique, notamment en matière de développement des capacités opérationnelles, de formation militaire et d’équipement spécialisé. Il a affirmé que l’intégration de ces patrouilleurs renforcera la protection des frontières maritimes face aux multiples défis sécuritaires, tels que la migration irrégulière, le terrorisme et le crime organisé. De son côté, l’ambassadeur américain a réitéré l’engagement des États-Unis envers leur partenariat avec la Tunisie, qualifiant cette dernière d’allié majeur hors OTAN et soulignant son rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité régionale.