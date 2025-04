Tunisie – Météo : Pluies éparses dans ces régions

Pluies éparses et temporairement orageuses attendues en fin de journée et au cours de la nuit sur le nord, le centre et localement les régions de Sfax et Gafsa.

Vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur ouest sur le sud, relativement fort prés des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable. Régression attendue de la vitesse du vent durant la nuit.

Mer agitée à localement très agitée. Températures comprises, la nuit, entre 13 et 19 degrés dans le nord et le centre et entre 20 et 25 degrés ailleurs.