Jendouba : alerte météorologique face aux risques de fortes pluies

La commission régionale de gestion des catastrophes et de l’organisation des secours de Jendouba a émis un communiqué de prévention en prévision des changements climatiques attendus, notamment des pluies torrentielles.

Le communiqué a averti les habitants des zones situées près des rivières et des cours d’eau de prendre des précautions et de mettre à l’abri leur bétail ainsi que leurs équipements agricoles, en particulier les moteurs. Il a également recommandé aux usagers de la route de faire preuve de prudence, d’éviter de prendre des risques en conduisant et de se méfier lors de la traversée des cours d’eau et des infrastructures hydrauliques.