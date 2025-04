Météo de ce soir : pluies et orages localisés accompagnés de grêle

Le temps restera favorable à l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses cette nuit de mardi, avec des averses de grêle attendues sur certaines zones du nord, du centre, ainsi que sur les régions de Sfax et Gafsa.

Selon le bulletin de l’Institut national de la météorologie, le ciel sera partiellement nuageux dans le reste des régions, avec la formation de brouillard localisé en fin de nuit.

Les vents souffleront de direction est au nord et au centre, et du sud au sud, avec une intensité faible à modérée. La mer sera légèrement agitée à modérée.

Les températures nocturnes varieront entre 08 et 13°C dans le nord et les régions occidentales du centre, et entre 14 et 19°C dans les autres régions.