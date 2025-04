Kais Saïed : ‘administration doit être au service du citoyen et tout manquement devra être sanctionné

Le déroulement du travail dans les services publics a été au centre d’un entretien tenu lundi au Palais de Carthage entre le président de la République, Kais Saïed et la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

A cette occasion, le chef de l’Etat a souligné que toute partie au sein de l’administration qui ne fournit pas les services attendus par les citoyens dans les meilleures conditions, et qui ne cherche pas à éliminer les obstacles qui se dressent devant eux, est soumise à des sanctions par la loi, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Saïed a ajouté que tout responsable qui sert des intérêts autres que ceux du peuple tunisien devra faire l’objet de mesures disciplinaires et si les actes commis relèvent d’une infraction pénale, il sera poursuivi en justice

Le Président a signalé que des milliers de citoyens attendent leur droit légitime à l’emploi, et il est impératif de le leur accorder dans les plus brefs délais.

“Beaucoup sont dignes, pleins de patriotisme, et animés par une volonté sincère de construire et de bâtir l’avenir, contrairement à ceux qui considèrent que le pouvoir est une conquête ou une prolongation de tel ou tel lobby”, a-t-il dit.

Par ailleurs, le Chef de l’État a évoqué plusieurs projets de lois et décrets qui seront soumis au prochain Conseil des ministres, précisant à cet égard que la priorité absolue doit être accordée au volet social. “La stabilité ne sera assurée qu’à travers la garantie de la justice, et la véritable croissance ne pourra être réalisée que dans un environnement où les droits des travailleurs et des employeurs sont équilibrés, et où les revenus générés par les investissements sont répartis de manière à en faire bénéficier tout le monde.