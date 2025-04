Tunisie – Météo : Des pluies éparses et temporairement orageuses, au cours de la nuit

Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues, au cours de cette nuit, sur l’extrême nord et le sud-est. Temps passagèrement nuageux sur le reste des régions, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera faible à modéré de secteur nord au Nord et au Sud et relativement fort à fort de secteur est au Sud. Il sera accompagné de tourbillons de sable. La mer sera moutonneuse à peu agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 9 et 12 degrés dans les régions ouest du Nord et du Centre et entre 13 et 16 degrés dans le reste des régions.