Gaza : le système de santé au bord de l’effondrement face à l’escalade des violences

La situation sanitaire dans la bande de Gaza atteint un seuil critique, selon les déclarations de Youssef Abou Riche, sous-secrétaire au ministère de la Santé palestinien.

Lors d’une rencontre avec la coordinatrice des affaires humanitaires, Susanna Tkalec, il a averti que 59 % des médicaments essentiels et 37 % des fournitures médicales sont actuellement épuisés. Sur les 52 centres de soins primaires, 16 sont complètement hors service, tandis que 13 000 patients nécessitent un transfert urgent hors du territoire pour recevoir un traitement adéquat. Le ciblage direct des équipes médicales et humanitaires entrave gravement les opérations de secours. Depuis le 7 octobre 2023, les bombardements israéliens ont causé la mort de 50 695 Palestiniens et blessé 115 338 autres. Rien que ces dernières 24 heures, les hôpitaux de Gaza ont accueilli 26 morts et 113 blessés. Depuis la reprise des hostilités le 18 mars, 1 335 personnes ont perdu la vie et 3 297 ont été blessées.