Jendouba : 2 millions de dinars pour moderniser l’hôpital régional

Le ministère de la Santé a récemment équipé l’hôpital régional de Jendouba de matériel médical moderne et de haute technologie d’une valeur de près de 2 millions de dinars. Ces équipements, destinés à améliorer la qualité des soins, permettront une prise en charge plus rapide et plus précise des patients, notamment dans les régions intérieures et rurales.

Parmi les nouvelles acquisitions figurent des appareils performants tels qu’un analyseur de coagulation sanguine (CS1600), des analyseurs pour les maladies du sang (DXH690T et Sysmex XN), un équipement de chimie biologique avancé (Beckman Coulter), ainsi qu’un dispositif de mesure du stock de sucre (HbA1c). Des équipements supplémentaires, comme un microscope à écran pour faciliter les diagnostics, une chambre acoustique pour les tests auditifs, et un tunnel lumineux pour traiter la jaunisse néonatale, viennent compléter ces améliorations. Cette initiative représente un pas important vers l’amélioration de l’accès aux soins dans la région et la réduction des souffrances des patients.