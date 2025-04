Interdiction des véhicules tout-terrain et des motos sur les plages et dunes côtières

Les ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche maritime, ainsi que de l’Environnement, ont pris la décision d’interdire l’utilisation des véhicules tout-terrain et des motos sur les plages et les dunes côtières.

Cette mesure vise à limiter les activités sportives et récréatives motorisées qui se sont multipliées sur ces espaces naturels, en violation des réglementations en vigueur. Selon les autorités, ces pratiques ont des conséquences environnementales graves, telles que la détérioration des infrastructures de lutte contre la désertification côtière et la stabilisation des dunes. Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires et à des sanctions, y compris la confiscation des véhicules utilisés. Les ministères ont également appelé les citoyens à signaler toute activité illégale de ce type auprès des autorités compétentes, notamment la Garde nationale et les ministères concernés.