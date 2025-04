Gianni Infantino : “le Mondial des Clubs rassemblera les 32 meilleurs clubs”

La Coupe du Monde des Clubs 2025, organisée par la FIFA, marquera une nouvelle ère avec la participation de 32 des meilleures équipes du monde, dont l’Espérance Sportive de Tunis.

Placé dans le groupe D aux côtés de Chelsea (Angleterre) et Flamengo (Brésil), le club tunisien s’apprête à relever un défi de taille. Initialement prévue dans cette poule, l’équipe mexicaine du Club León a été exclue en raison d’une sanction liée aux règles de propriété multi-clubs, et un remplaçant sera désigné prochainement. Cette édition inédite, qui se déroulera aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet 2025, promet un spectacle de haut niveau, rassemblant des formations issues de six confédérations et réparties en huit groupes.

L’événement, qui ambitionne d’inspirer les générations futures, sera disputé dans douze stades emblématiques, avec une finale prévue au MetLife Stadium du New Jersey.