Ariana : 1150 infractions économiques relevées, au cours mois du Ramadan 2025

Quelque 1150 infractions économiques ont été relevées dans le gouvernorat de l’Ariana, durant le mois du Ramadan, à l’issue de 3234 visites d’inspection.

La directrice régionale du commerce, Sihem Mabrouk, a indiqué à l’Agence TAP que les irrégularités signalées concernent, notamment, l’augmentation des prix (615), l’absence de factures (100) et le non affichage des prix (234).

Elle a ajouté que ces contraventions sont liées à la spéculation (81), au non-respect de la réglementation de subvention (10), à la possession de marchandises d’origine inconnue (3), à la publicité mensongère (16) et à l’utilisation d’outils de pesage non homologués (91).

Les infractions enregistrées touchent les secteurs des fruits et légumes (437), des produits agroalimentaires (328), des volailles et œufs (158), de poissonnerie (53), des viandes rouges (46), du tabac (24), des cafés (23), des boulangeries (65) et de l’habillement et chaussures (10).

Ont été saisis, 7 tonnes de fruits et légumes, 6 mille œufs, 1300 kg de produits alimentaires, 215 litres d’huile végétale, 112 jouets pour enfants et 530 paquets de cigarettes.