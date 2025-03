Météo nocturne : pluie et vents forts sur les côtes tunisiennes

La nuit du jeudi 27 mars 2025, le temps restera nuageux avec des averses éparses sur le nord, parfois accompagnées d’orages sur les zones côtières, tandis que le centre et le sud connaîtront des nuages passagers.

Les températures nocturnes varieront entre 6 et 11 degrés dans les régions occidentales du nord et du centre, et entre 12 et 16 degrés dans le reste du pays. Le vent soufflera du nord sur le nord et le centre, et du secteur ouest sur le sud, fort près des côtes et modéré à faible à l’intérieur du pays. La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et très agitée sur les autres côtes.