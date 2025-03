La France célèbre l’Aïd el-Fitr le dimanche 30 mars 2025

Le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) a annoncé que l’Aïd el-Fitr sera célébré en France le dimanche 30 mars 2025, conformément aux calculs astronomiques en vigueur.

Selon le communiqué du conseil, le croissant lunaire du mois de Chawwal apparaîtra le samedi 29 mars à 11h58 (heure de Paris), et sa visibilité sera possible dans plusieurs régions d’Amérique du Nord, conformément aux critères adoptés depuis 2013. Par ailleurs, le CFCM a fixé la Zakat al-Fitr à 9 euros par personne, avec une fourchette comprise entre 7 et 12 euros selon les références alimentaires retenues. Quant à la fidya, destinée aux personnes dans l’incapacité de jeûner, elle a été estimée entre 2 et 12 euros en fonction des interprétations religieuses et des variations des prix alimentaires.

Le conseil a également souligné l’importance de distribuer la Zakat et la fidya aux personnes dans le besoin, sans distinction de religion, en privilégiant les bénéficiaires locaux, tout en permettant leur envoi à l’étranger en cas de nécessité via des associations caritatives reconnues.