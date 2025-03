Blanchiment d’argent et évasion fiscale : des entreprises de transport via applications dans le viseur

L’unité nationale d’enquête sur les crimes financiers complexes, relevant de la Garde nationale et placée sous la supervision du service des renseignements et des recherches à El Aouina, en coordination avec le parquet du Pôle judiciaire économique et financier, a révélé des soupçons de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale impliquant plusieurs entreprises spécialisées dans les applications de transport de passagers via taxis individuels.

Selon un communiqué de la Garde nationale, ces sociétés opéraient sans les autorisations légales nécessaires, effectuaient de fausses déclarations et utilisaient des comptes bancaires non déclarés pour transférer illicitement des fonds à l’étranger, en violation des lois en vigueur.

Les investigations ont conduit à la saisie de près de 12 millions de dinars sur leurs comptes bancaires. De plus, leurs activités ont été suspendues, elles ont été radiées du registre national des entreprises et leurs sièges sociaux ont été fermés.

Source … Mosaique FM