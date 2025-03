Une séance plénière a débuté mardi matin à l’Assemblée des représentants du Peuple, au cours de laquelle sept questions orales ont été adressées au ministre de l’Éducation, Nourreddine Nouri.

Ces questions portent sur l’avancement de certains projets et programmes du ministère ainsi que sur les préoccupations du secteur éducatif, conformément aux dispositions de l’article 130 du règlement intérieur de l’Assemblée.

Dans son discours d’ouverture, le président du Parlement, Ibrahim Bouderbala, a souligné l’importance d’établir un cadre juridique pour le Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, afin d’élaborer des politiques de réforme du secteur éducatif.

Il a également affirmé que le Parlement, à travers ses structures et les activités de l’Académie parlementaire, vise à contribuer efficacement aux programmes et politiques de réforme à caractère législatif après leur adoption par les structures de l’État. Il a insisté sur la nécessité de rendre l’espace éducatif plus attractif et propice à la production intellectuelle, afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle constructif.