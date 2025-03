PayPal en Tunisie : vers la modernisation du commerce en ligne

Le député Rochdi Rouissi a révélé que l’Assemblée des représentants du peuple en Tunisie travaille actuellement sur un projet de loi crucial visant à encadrer le commerce électronique, avec une attention particulière sur l’intégration de services comme PayPal.

Lors d’une interview accordée à Express FM le 18 mars 2025, Rouissi a souligné l’importance de ce projet, qui est en discussion au sein de la commission compétente. Bien que la Tunisie possède déjà des lois régissant le commerce en ligne, celles-ci sont dispersées, rendant nécessaire une législation plus cohérente. Le projet de loi, composé de 49 articles, met l’accent sur la protection des consommateurs et définit les produits interdits à la vente en ligne, tels que les médicaments et l’alcool. Rouissi a également indiqué que divers acteurs, dont l’UTICA et plusieurs ministères, seront consultés pour enrichir le texte, soulignant l’importance d’instaurer un cadre fiscal clair pour protéger à la fois les consommateurs et les commerçants. Il a toutefois regretté le retard pris par la Tunisie dans l’adoption d’une telle loi, notamment en ce qui concerne l’intégration de solutions de paiement internationales comme PayPal.