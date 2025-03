La Tunisie, premier fournisseur de vêtements de travail en Europe

En 2024, la Tunisie s’est imposée comme le premier fournisseur de l’Union européenne en vêtements professionnels, avec une part de marché de 17,44 %, selon les données du Centre technique du textile.

Le pays a exporté environ 9,7 millions de pièces vers l’Europe pour une valeur de 317,7 millions d’euros, enregistrant ainsi le prix moyen le plus élevé du marché, soit 32,66 euros par pièce. Malgré une légère baisse de 7 % en volume par rapport à 2023, la Tunisie reste le partenaire privilégié pour les vêtements de travail de haute qualité, notamment en France (35,6 % des exportations), en Allemagne (30,7 %) et en Italie (9,7 %). Le secteur offre encore des opportunités de croissance, notamment en Allemagne et en Italie, où une expansion ciblée pourrait générer près de 160 millions d’euros supplémentaires et créer plus de 25 000 emplois. Pour y parvenir, le développement des exportations tunisiennes nécessite un accompagnement technique et financier renforcé, ainsi qu’un soutien diplomatique et économique pour mieux promouvoir l’expertise tunisienne sur ces marchés stratégiques.